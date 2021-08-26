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Общество26 августа 2021 13:13

Девять лесных пожаров потушили в Кировской области

Общая площадь возгорания составила 24 га
Андрей Сереев
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С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 139 лесных пожаров.

С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 139 лесных пожаров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области спасателям удалось потушить девять лесных пожаров на площади 24 га. Об этом сообщили в диспетчерской службе КОГСАУ «Лесоохрана».

- На 08:00 мск 26.08.2021 действует один лесной пожар в Котельничском районе на площади 0,01 га, - сообщается в информационной сводке.

С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 139 лесных пожаров на общей площади 509,498 га. Большая часть из них (100 случаев) возникла из-за действий местного населения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Кировские спасатели помогут в тушении лесных пожаров в Марий Эл. Читать