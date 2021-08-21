Кировские спасатели помогут в тушении лесных пожаров в Марий Эл

Сотрудники МЧС Кировской области помогут локализовать и ликвидировать масштабный лесной пожар. Фото: vk.com/kirovreg43

Сотрудники МЧС Кировской области отправились в республику Марий Эл для помощи в тушении лесных пожаров. В соседнем регионе введен режим ЧС. Об этом сообщили в ведомстве.

Природное возгорание в республике зафиксировали 18 августа. Огонь быстро распространяется. Он уже охватил территорию в 900 га. Спасателям пришлось эвакуировать более 600 жителей из ближайших населенных пунктов.

Причиной пожара мог стать человеческий фактор. Из-за юго-западного ветра дым уже добрался до некоторых муниципалитетов нашей области.