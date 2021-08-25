«Ночевал в подъездах»: кировские полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили мальчика и доставили его в отдел. Фото: vk.com/mvd43

Кировские полицейские нашли 14-летнего подростка, который пропал 22 августа 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Во вторник, 24 августа, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили разыскиваемого и доставили его в отдел, - уточнили в ведомстве.

Поиски подростка продолжались в течение двух суток. В воскресенье, 22 августа, в отдел полиции обратилась кировчанка, которая рассказала, что ее несовершеннолетний сын ушел утром из дома в микрорайоне Ганино. При этом юноша не взял с собой телефон и документы.

Ориентировки с приметами ребенка были переданы во все подразделения органов внутренних дел, а к поискам подключились волонтеры. Уже 24 августа в отдел полиции поступило сообщение, что юношу видели на улице Заводской. Выехавший наряд смог найти подростка и доставить его в отдел. По словам мальчика, все это время он гулял по улицам города, а ночевал в подъездах.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.