В Кирове начались поиски 14-летнего подростка, пропавшего без вести

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают 14-летнего подростка, пропавшего без вести. Тимофей Бурдасов вышел из дома 22 августа 2021 года и не вернулся. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Родственники и близкие обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку на пропавшего.

Приметы подростка:

• Рост - 165 см.;

• Телосложение - нормальное;

• Глаза - серо-голубые;

• Волосы - светло-русые.

В момент исчезновения был одет в серую футболку, темные брюки и черные кроссовки.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112.