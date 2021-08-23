В Кирове начались поиски 14-летнего подростка, пропавшего без вести

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
В Кирове разыскивают 14-летнего подростка, пропавшего без вести. Тимофей Бурдасов вышел из дома 22 августа 2021 года и не вернулся. С тех пор информации о его местонахождении нет.
Родственники и близкие обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку на пропавшего.
Приметы подростка:
• Рост - 165 см.;
• Телосложение - нормальное;
• Глаза - серо-голубые;
• Волосы - светло-русые.
В момент исчезновения был одет в серую футболку, темные брюки и черные кроссовки.
Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112.