В Кирово-Чепецке перед судом предстанет мужчина, убивший знакомого с помощью подножки

На сегодняшний день все материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке состоится суд над 26-летним местным жителем, убившим своего знакомого с помощью подножки. Мужчине грозит длительное тюремное заключение. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства доказали причастность подозреваемого к данному преступлению. По версии следствия, 4 мая текущего года, подсудимый вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки на лестничной площадке возле двери коммунальной квартиры на улице Сосновая, д. 3/1.

В определенный момент между ними произошел конфликт. Для того, чтобы успокоить своего 33-летнего знакомого, подозреваемый сделал знакомому подножку. После чего тот стал падать. Умышленно держа его за руки, обвиняемый уронил оппонента. Последний упал, ударившись головой о стену. В результате мужчина получил травмы и был госпитализирован. Спустя десять дней он скончался в больнице. Кроме того, в последующие дни подсудимый совершил кражу в одном из магазинов города.

На сегодняшний день расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора.