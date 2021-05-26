Чепчанин пытался успокоить пьяного приятеля и случайно убил его

Сейчас Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирово-Чепецке мужчина случайно убил своего знакомого. Он пытался успокоить буйного приятеля, однако все пошло не по плану. Информацию сообщает областной Следком.

Инцидент произошел 4 мая в Кирово-Чепецке, на улице Сосновой. Мужчины стояли на площадке перед входом в одну из коммунальных квартир. В какой-то момент знакомые, будучи пьяными, повздорили. Судя по всему, дело шло к драке, и подозреваемый, желая успокоить разбушевавшегося приятеля, сделал ему подножку, но крайне неудачно. Мужчина споткнулся и упал, ударившись при этом головой о стену. При падении он получил тяжелую травму шеи и спустя 10 дней скончался в больнице, несмотря на все усилия медиков.

26-летнего молодого человека задержали. По версии следствия, он не предвидел последствий своих действий, хотя мог предотвратить произошедшее при достаточной внимательности и предусмотрительности. Теперь ему придется отвечать перед судом за убийство по неосторожности.