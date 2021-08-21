В Кировской области 21 августа выявили 118 новых случаев заражения COVID-19

К аппаратам ИВЛ подключен 21 кировчанин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области 21 августа подтверждено 118 новых случаев заражения коронавирусом, что столько же, сколько выявлено сутками ранее. За это же время выписано с выздоровлением 323 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3317 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 147 пациентам, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 463.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6114 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3929 исследований на COVID-19.