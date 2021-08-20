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Здоровье20 августа 2021 11:42

В Кировской области 20 августа выявили 118 новых случаев заражения COVID-19

На стационарном лечении находятся 3373 жителя области
Андрей Сергеев
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На стационарном лечении находятся 3373 жителя области.

На стационарном лечении находятся 3373 жителя области.

Фото: Алексей Гмызин

В Кировской области 20 августа подтверждено 118 новых случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписано с выздоровлением 262 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3373 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 148 пациентам, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 463.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6175 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4155 исследований на COVID-19.