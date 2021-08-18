В Кировской области выявлено 119 новых случаев заражения COVID-19

На стационарном лечении находятся 3393 жителя области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области 17 августа подтвержден 119 новых случаев заражения коронавирусом, что на один больше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписано с выздоровлением 312 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3393 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 149 пациентам, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 458.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6359 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4850 исследований на COVID-19.