В Кировской области подтверждено 118 новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2096 исследований на COVID-19. Фото: Алиса ТИТКО

В Кировской области 17 августа подтвержден 118 новый случай заражения коронавирусом, что на три меньше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписано с выздоровлением 402 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3468 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 160 пациентам, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 457.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6698 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2096 исследований на COVID-19.