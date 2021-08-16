Статистика по СOVID-19 в Кировской области на 16 августа: число заболевших плавно снижается

Количество пациентов на ИВЛ увеличилось Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области 16 августа подтверждено 121 новый случай заражения коронавирусом, что на три меньше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписано с выздоровлением 77 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3660 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 155 пациентам, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 455.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6817 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2632 исследования на COVID-19.