В Кировской области 25 пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 152 пациентам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области 15 августа подтверждено 124 новых случая заражения коронавирусом, что на три меньше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписано с выздоровлением 139 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3615 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 152 пациентам, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 454.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6833 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4301 исследование на COVID-19.