Статистика по СOVID-19 в Кировской области на 14 августа: в стационарах лечатся более 3500 пациентов

В тяжелом состоянии остаются 156 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области 13 августа подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом, что на один больше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписано с выздоровлением 335 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3573 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 156 пациентам, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 454.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6964 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4176 исследований на COVID-19.