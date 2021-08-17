В Кирове в июле 2022 года должны сдать долгострой на Гороховской, 81

Достраивать проблемное здание будет новый подрядчик. Фото: kirovreg.ru

В Кирове возобновляется строительство проблемного дома на Гороховской. Здание под номером 81 продолжает возводить подрядчик, выбранный по итогам конкурсного отбора - ООО «Алтай-Строй». Как пояснили в областном правительстве, после завершения работ и сдачи третьей секции дома он получит земельный участок. Закончить новостройку компания должна до 31 июля 2022 года.

Дом №81 на Гороховской улице начали строить аж шесть лет назад - в сентябре 2015 года. В 2017 году срок передачи жилых помещений дольщикам истек, а еще через год застройщика, ООО «Жилой комплекс «Виктория», признали банкротом. В 2021 году областной арбитражный суд вынес решение о передаче прав подрядчика жилищно-строительному кооперативу, и тогда стало возможным найти новую компанию, которая займется новостройкой.

На данный момент в реестре проблемных домов Кировской области значится 32 объекта. Так, достроены здания №1 в Гороховском переулке и №47а по улице Советской в Слободском. До конца 2021 года в Кирове планируют достроить и сдать дома №60а по улице Маклина, №34 по Березниковскому переулку (3 и 4 секции), №1 по Широтной улице (4,5,6 секции).

А вот застройщика дома №13 по улице Современной требуют признать банкротом и собирают подписи для этого. Подробности - здесь.