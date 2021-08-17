В Кирове ремонтом 27 участков дорог займется «Гордормостстрой»

Сроки начала и окончания работ не уточняются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове завершился открытый конкурс по выбору подрядчика, который отремонтирует 27 улиц областного центра. Победителем стало АО «Гордормостстрой». Об этом сообщили в горадминистрации.

Организации предстоит обновить покрытие на дорогах общей протяженностью в 20 км. На это подрядчику выделят 340 миллионов рублей. Вскоре мэрия заключит с организацией муниципальный контракт на выполнение работ. Сроки их начала и завершения горадминистрация не уточняет.

Посмотреть список участков улиц, подлежащих ремонту, можно здесь.

Ведомство также сообщает, что ранее в Кирове отремонтировали 31 км дорог. В большинстве своем это пути к соцучреждениям, населенным пунктам, проезжим частям в центральной части города. В частности, восстановили трассу от Победиловского тракта до деревни Башарово, подробнее - по этой ссылке.