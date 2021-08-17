В Кирове отремонтировали дорогу до Башарова

Хорошая погода позволяет подрядчику выполнять работы раньше намеченного срока. Фото: admkirov.ru

В понедельник, 16 августа, в эксплуатацию приняли отремонтированную дорогу, соединяющую Победиловский тракт и деревню Башарово. Протяженность участка составила 6 км 700 метров.

Данная дорога является социально значимой. По ней многие кировчане ежедневно добираются до работы, своих садовых участков и детских оздоровительных лагерей.

Отметим, что все пробы вновь уложенного асфальта соответствуют нормам. Хорошая погода позволяет подрядчику выполнять работы с опережением установленного графика.

В текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Кирове запланировано отремонтировать 27 дорожных участков. На эти цели выделено 340 млн рублей. Об этом сообщили в горадминистрации.