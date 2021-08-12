Прокуратура нашла нарушения в аквапарке «Дружба»

В аквапарке отсутствовали информационные отметки глубины по всем зонам бассейнам. Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура обнаружила ряд наущений в работе аквапарка «Дружба» (ООО «Крид»), связанных с обеспечению безопасности детей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На момент проверки в аквапарке «Дружба» отсутствовали:

- средства громкого оповещения;

- информационные отметки глубины по всем зонам бассейнам;

- перечень разрешенных (запрещенных) использованию вспомогательных средств для плавания;

- медицинский пункт.

Кроме того, при устройстве на работу у инструкторов не проверяли наличие судимости, а также обучение технике безопасности проводил человек, не имеющий соответствующей профессиональной подготовки.

По факта выявленных нарушений прокурор внес директору ООО «Крид» представление.

Напомним, что 1 июля 2021 года в акавапарке «Дружба» утонул 11-летний мальчик. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.Читать