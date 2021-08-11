В Кирове на улице Маршала Конева построят спортплощадку за 1,5 миллиона рублей

Сейчас подрядчик демонтирует старую хоккейную коробку и вывозит мусор с территории. Фото: admkirov.ru

В Кирове обустроят новую спортплощадку. Открытая зона появится на улице Маршала Конева во дворе №5/7, по сообщению горадминистрации.

На работы по устройству выделено 1,5 миллиона рублей. Площадку поделят на две части: для занятия воркаутом и спокойную досуговую зону. В дальнейшем на территории планируется разбить аллею и установить скамейки.

На данный момент работы уже начались: подрядчик демонтирует старую хоккейную коробку и вывозит мусор. Вскоре на будущей площадке начнут устанавливать бордюры. Все обустройство должны закончить в течение двух месяцев.

Отметим, что сейчас в Ленинском районе Кирова существует более 700 детских и спортивных площадок во дворах домов и на землях общего пользования. Напомним также, что к осени в двух городских парках появятся физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Подробнее об этом можно прочитать здесь.