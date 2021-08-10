Осенью в кировских парках появятся открытые физкультурно-оздоровительные комплексы

Комплексы расположатся в парках Победы и Дворца творчества. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кирове появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа на базе спортшкол «Юность» и «Вересники». Открытие намечено на осень 2021 года, сообщили в областном правительстве.

Объекты появятся в парках Победы и Дворца творчества. На них кировчане смогут заниматься футболом, легкой атлетикой, воркаутом и другими видами спорта. Стоит отметить, что комплексы будут работать круглый год. Оборудование для их создания поставят в спортшколы в ближайшее время, сумма - 40 миллионов рублей.

Напомним также, что на данный момент в Кирове обновляют стадион «Трудовые резервы». Помимо этого, до конца 2021 года в спортшколы олимпийского резерва «Перекоп» и «Динамо» и хоккейную «Дымку» поставят новое оборудование. Кроме того, для учреждений, готовящих спортивный резерв для сборных команд, выделят 6,3 миллиона рублей на приобретение автобусов.