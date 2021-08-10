В Кировской области к аппаратам ИВЛ подключен 21 пациент с COVID-19

В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 157 пациентам. Фото: ИВАНОВА Диана

В Кировской области 10 августа подтверждено 124 новых случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписано с выздоровлением 400 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3620 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 157 пациентам, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 446.

В амбулаторных условиях проходят лечение 8187 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2242 исследования на COVID-19.