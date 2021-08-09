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Здоровье9 августа 2021 10:39

В Кировской области выявили 125 новых случаев COVID-19

На стационарном лечении находятся 3784 жителя области
Андрей Сергеев
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За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2503 исследования на COVID-19.

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2503 исследования на COVID-19.

Фото: Алиса ТИТКО

В Кировской области 9 августа подтверждено 125 новых случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписано с выздоровлением 349 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3784 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 164 пациентам, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 444.

В амбулаторных условиях проходят лечение 8104 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2503 исследования на COVID-19.