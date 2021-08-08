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Здоровье8 августа 2021 9:16

В Кировской области подтверждено 126 новых случаев заражения COVID-19

На стационарном лечении находятся 3745 жителей области
Андрей Сергеев
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За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3805 исследований на COVID-19.

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3805 исследований на COVID-19.

Фото: Алиса ТИТКО

В Кировской области 8 августа подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписаны с выздоровлением 124 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3745 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 165 пациентам, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 443.

В амбулаторных условиях проходят лечение 8072 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3805 исследований на COVID-19.