В Кировской области подтверждено 126 новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3805 исследований на COVID-19. Фото: Алиса ТИТКО

В Кировской области 8 августа подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписаны с выздоровлением 124 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3745 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 165 пациентам, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 443.

В амбулаторных условиях проходят лечение 8072 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3805 исследований на COVID-19.