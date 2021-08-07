Статистика по COVID-19 в Кировской области на 7 августа: в отделении реанимации находятся 158 пациентов

В стационарах врачи оказывают помощь 3624 жителям региона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области на 7 августа подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписаны с выздоровлением 346 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 3624 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 158 пациентам, 31 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 442.

В амбулаторных условиях проходят лечение 8041 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4589 исследований на COVID-19.