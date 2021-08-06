В Кировской области к аппаратам ИВЛ подключены 30 пациентов с COVID-19

В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 162 пациентам. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области 5 августа подтверждено 125 новых случаев заражения коронавирусом,что на два меньше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписаны с выздоровлением 270 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 3628 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 162 пациентам, 30 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 440.

В амбулаторных условиях проходят лечение 8067 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4586 исследований на COVID-19.