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Здоровье5 августа 2021 9:43

В Кировской области подтверждено 127 новых случаев заражения COVID-19

26 человек подключены к аппаратам ИВЛ
Андрей Сергеев
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4347 исследований на COVID-19 выполнено лабораториями региона.

4347 исследований на COVID-19 выполнено лабораториями региона.

Фото: Алиса ТИТКО

В Кировской области 5 августа подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом,что на четыре больше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписаны с выздоровлением 303 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 3641 житель области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 157 пациентам, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 438.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7788 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4347 исследований на COVID-19.