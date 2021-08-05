В Кировской области подтверждено 127 новых случаев заражения COVID-19

4347 исследований на COVID-19 выполнено лабораториями региона. Фото: Алиса ТИТКО

В Кировской области 5 августа подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом,что на четыре больше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписаны с выздоровлением 303 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 3641 житель области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 157 пациентам, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 438.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7788 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4347 исследований на COVID-19.