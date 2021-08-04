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Здоровье4 августа 2021 9:46

В Кировской области подтверждено 123 новых случая заражения COVID-19

На стационарном лечении находятся 3564 жителя области
Андрей Сергеев
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В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 153 пациентам.

В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 153 пациентам.

Фото: Алексей Гмызин

В Кировской области 4 августа подтверждено 123 новых случая заражения коронавирусом,что на четыре больше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписаны с выздоровлением 385 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3564 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 153 пациентам, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 437.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7618 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4446 исследований на COVID-19.