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Здоровье3 августа 2021 9:39

Статистика по COVID-19 в Кировской области на 3 августа: в отделении реанимации находятся 160 пациентов

К аппаратам ИВЛ подключены 22 человека
Алексей РомановАлексей Романов
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На стационарном лечении продолжают находиться 3616 кировчан

На стационарном лечении продолжают находиться 3616 кировчан

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 119 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписан с выздоровлением 409 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 3616 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 160 пациентам, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 435.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7583 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2060 исследований на COVID-19.