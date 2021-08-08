За неделю в Кировской области скончались десять пациентов с COVID-19

В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 165 пациентам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области за неделю скончались десять человек с подтвержденным COVID-19. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе умерли от инфекции 444 человека.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0.87% (средний по России - 2.56%). Регион находится на 38 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кировской области 8 августа подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем выявлено сутками ранее. Читать.