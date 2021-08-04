Елена Ковалева расположилась за Дмитрием Осиповым

Дмитрий Осипов и Елена Ковалева попали в рейтинг «Медиалогии». Фото: admkirov.ru

Глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов занял 15 место рейтинге первых лиц столиц субъектов ПФО, а глава города Елена Ковалева расположилась на 18 позиции из 28. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные компанией «Медиалогия».

Кировский сити-менеджер Дмитрий Осипов за минувший месяц опустился в рейтинге на четыре строчки, что не особо сильно ударило по его позициям, так как в июне он смог подняться на те же четыре пункта. Негативно на оценку деятельности градоначальника могло повлиять заявление депутата Альберта Бикалюка, который на заседании Кировской городской думы, заявил о некорректном общении со стороны Дмитрия Валерьевича. На сегодняшний день МедиаИндекс градоначальника - 814

Что касается главы города Елены Ковалевой, то она по-прежнему остается в конце рейтинга. За месяц ее позиции пошатнулись на два пункта. МедиаИндекс Елены Васильевны - 760.