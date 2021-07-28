Депутат кировской Гордумы обвинил Дмитрия Осипова в некорректном общении

Глава администрации города Дмитрий Осипов уверен, что общается со всеми корректно. Фото: duma.mo-kirov.ru

В среду, 28 июля, в ходе очередного заседания Кировской городской думы депутат от фракции «Справедливая Россия» Альберт Бикалюк рассказал о некорректном общении главы администрации города Дмитрия Осипова с депутатами.

- Я очень прошу вас как главу города довести до определенных чиновников вопрос этикета общения с депутатами. - заявил Альберт Александрович. - Почему я это говорю? Потому что после последнего заседания думы, видимо, после неудовлетворительной оценки команды администрации города, Дмитрий Валерьевич сказал мне, отведя в сторону, что что-то я развыступался в последнее время и надо бы мне подумать! Елена Васильевна я прошу доведите до этих сотрудников, что депутаты избираются не узкой комиссией, а многими тысячами избирателей. Такой тон общения с депутатами, тон запугивания - просто недопустим!

Коллегу подержал Владимир Журавлев отметив, что это серьезное преступление против государства: «Дмитрий Валерьевич, это было правдой? Что вы имели в виду?».

- Я общаюсь со всеми коллегами и депутатами. Уверен, что делаю это корректно и никто меня не может в этом упрекнуть, - ответил Дмитрий Осипов. - Единственное о чем всегда говорил, что если я не согласен с мнением того или иного депутата, то всегда буду высказывать это. Поэтому мое мнение только одно, что я веду себя со всеми корректно.

Добавим, что депутат Альберт Бикалюк сообщил, что не намерен писать заявление на главу администрации, при этом отметил, что за свой депутатский срок привык к угрозам, а все угрожающие заканчивали одним, видимо, намекнув на уголовные дела, которые множатся в отношении работников мэрии.