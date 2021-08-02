В Кировстате рассказали, как изменились цены на недвижимость в регионе

На конец квартала средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 55544 рубля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области во втором квартале текущего года по сравнению предыдущим кварталом цены на первичном рынке жилья выросли на 5%, а на вторичном - на 3,4%. Такие данные приводят специалисты Кировстата, которые проанализировали стоимость недвижимости в регионе

- На конец квартала средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 55544 рубля, на вторичном рынке жилья - 48377 рублей, - сообщили в Кировстате.

По данным аналитиков, рост цен на первичном рынке произошел практически во всех регионах ПФО, исключение - Оренбургской области.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что во втором квартале зафиксировано повышение спроса на покупку квартир на вторичном рынке на 34% относительно отметок прошлого года. Читать