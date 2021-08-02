Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2021 15:06

В Кировстате рассказали, как изменились цены на недвижимость в регионе

Стоимость жилья на первичном рынке выросла на 5%
Андрей Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
На конец квартала средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 55544 рубля.

На конец квартала средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 55544 рубля.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области во втором квартале текущего года по сравнению предыдущим кварталом цены на первичном рынке жилья выросли на 5%, а на вторичном - на 3,4%. Такие данные приводят специалисты Кировстата, которые проанализировали стоимость недвижимости в регионе

- На конец квартала средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 55544 рубля, на вторичном рынке жилья - 48377 рублей, - сообщили в Кировстате.

По данным аналитиков, рост цен на первичном рынке произошел практически во всех регионах ПФО, исключение - Оренбургской области.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что во втором квартале зафиксировано повышение спроса на покупку квартир на вторичном рынке на 34% относительно отметок прошлого года. Читать