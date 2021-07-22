В Омутнинске 14-летний мальчик выпал из окна

С начала года в Кировской области из окон выпали девять детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омутнинске 14-летний подросток выпал из окна. Пострадавшего доставили в областную травматологию, сообщает региональное УМВД.

Инцидент произошел 21 июля около 20 часов. Каким образом ребенок умудрился выпасть из окна, пока неизвестно. Как сообщает ведомство, мальчик получил различные травмы. Его доставили в травматологию в Киров на вертолете санавиации. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, недавно мы писали о восьмилетней девочке, также выпавшей из окна, но с высоты третьего этажа. Ребенка также госпитализировали с различными травмами.

Всего, по сообщению регионального УМВД, с начала года в Кировской области произошло девять подобных случаев. Кировчанам напоминают: дети во время игры не всегда могут оценить риск и грозящую им опасность. Обеспечить безопасность своему ребенку должны его родители.