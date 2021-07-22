В Кирово-Чепецке восьмилетняя девочка выпала из окна третьего этажа

Кировчан вновь и вновь просят не оставлять детей в комнатах, где легко открываются окна, без присмотра, и не надеяться на москитную сетку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке из окна третьего этажа выпал ребенок. Проводится проверка, сообщает областной Следком.

ЧП произошло 21 июля около 19 часов в доме по проспекту России. Восьмилетняя девочка выпала из окна, навалившись на москитную сетку. Ребенок остался жив, к счастью, однако получил травмы. Маленькую чепчанку доставили в больницу на «скорой помощи». По факту инцидента проводится доследственная проверка, по результатам будет принято процессуальное решение.

Кировчанам в который раз напоминают: не оставляйте детей на подоконнике и в комнатах, где легко открываются окна, без присмотра. Не надейтесь на москитную сетку: она не выдерживает даже веса кошки, не говоря уже о ребенке. Не ставьте у подоконника мебель, по которой дети могут туда забраться. Поставьте на окна блокаторы, чтобы их нельзя было открыть так просто. Далеко не всегда такие инциденты кончаются лишь травмами.