Загородное жилье в Кировской области за год подешевело на 5%

В Кировской области спрос на покупку загородной недвижимости увеличился в 1,5 раза. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Стоимость загородного жилья в Кировской области снизилась на 14% в квартальном выражении, а в годовом на 5%. Сейчас средняя цена на недвижимость в регионе составляет 560 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные экспертами «Авито Недвижимость».

- В Кировской области спрос на покупку загородной недвижимости увеличился в 1,5 раза в сравнении с предыдущим кварталом, а предложение превысило показатели трех предыдущих месяцев на 39%, - отмечают эксперты.

Кроме того, аналитики считают, что в ближайшем будущем загородная недвижимость подорожает. Это обусловлено ростом цен на строительные материалы в первом полугодии текущего года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за год цены на вторичное жилье в Кирове повысились на 16% и наконец второго квартала 2021 года составили 48 тысяч рублей за кв. метр. Читать