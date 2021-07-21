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Общество21 июля 2021 11:41

Загородное жилье в Кировской области за год подешевело на 5%

Средняя стоимость такой недвижимости - 560 тысяч рублей
Андрей Сергеев
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В Кировской области спрос на покупку загородной недвижимости увеличился в 1,5 раза.

В Кировской области спрос на покупку загородной недвижимости увеличился в 1,5 раза.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Стоимость загородного жилья в Кировской области снизилась на 14% в квартальном выражении, а в годовом на 5%. Сейчас средняя цена на недвижимость в регионе составляет 560 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные экспертами «Авито Недвижимость».

- В Кировской области спрос на покупку загородной недвижимости увеличился в 1,5 раза в сравнении с предыдущим кварталом, а предложение превысило показатели трех предыдущих месяцев на 39%, - отмечают эксперты.

Кроме того, аналитики считают, что в ближайшем будущем загородная недвижимость подорожает. Это обусловлено ростом цен на строительные материалы в первом полугодии текущего года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за год цены на вторичное жилье в Кирове повысились на 16% и наконец второго квартала 2021 года составили 48 тысяч рублей за кв. метр. Читать