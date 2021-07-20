29% жителей Кировской области не имеют сбережений

Большинство ради накопления нужной суммы готовы отказаться от посещения ресторанов и развлекательных мероприятий. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Кировской области признаются, что не могут делать сбережения и зачастую живут от получки до получки. Об этом службе исследований hh.ru рассказали 29% респондентов.

Основные причины, по которым у жителей Кировской области не получается делать сбережения:

- зарплаты не успевают за ростом цен (62%);

- постоянно появляются срочные расходы (34%);

- не умеют откладывать деньги и сразу все тратят (21%).

- инфляция съедает весь доход по депозиту (8%);

- не видят смысла откладывать деньги (5% ).

Ради накоплений жители региона готовы отказаться от посещения ресторанов и развлекательных мероприятий (70%), от обновления гаджетов (69%), от частых покупок одежды (55%) и от путешествий (44%). Кроме того, 23% готовы постоянно работать, отказавшись от хобби и отдыха, а 29% согласны обходиться без отпусков и даже больничных.

Напомним, что по данным «РИА Рейтинг», в Кировской области доля граждан живущих за чертой бедности составляет 14,1%. А в рейтинге регионов по уровню доходов населения наш регион расположился на 65 месте.