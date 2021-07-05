В Кировской области 14% населения живет за чертой бедности

За чертой крайней бедности проживает 1,3% населения. Фото: pixabay.com

Кировская область заняла 65 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения, а доля граждан живущих за чертой бедности составила 14,1%. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «РИА Рейтинг».

Эксперты отмечают, что в России сохраняется тенденция к снижению бедности. Положительную роль в этом сыграло государство, которое увеличило материальную поддержку в период пандемии.

Добавим, что в Кировской области за чертой крайней бедности проживает 1,3% населения. Доходы данной категории составляют менее 0,5 МРОТ.

Самыми благополучными регионами стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Третью строчку заняла Москва.