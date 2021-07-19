Рисункам в подземных переходах быть: этим займутся кировские художники

А тем временем на стенах кировских подземных переходов уже начали появляться новые граффити. Фото: admkirov.ru

В Кирове ищут художников, которые заново разрисуют стены в подземных переходах. И на примете уже даже есть одна команда, сообщает горадминистрация.

Так, в ближайшее время власти встретятся с коллективом одного из творческих объединений Кирова. Его участники готовы приняться за дело, однако прежде предстоит закрыть вопрос финансирования. Среди возможных вариантов - соцпроекты, грантовые конкурсы, и даже привлечение спонсора. Одно ясно точно: такими чистыми, как сейчас, стены в переходах будут недолго.

На самом деле они уже не такие нетронутые: свежие поверхности без рисунков уже привлекли множество бесплатных и анонимных художников. Главное, чтобы после их художеств стены не пришлось заливать слоем краски заново.

Напомним, на такой шаг пришлось пойти из-за обилия нецензурных граффити и объявлений, появившихся в подземных переходов города. Уничтожить надписи и рисунки не удалось, поэтому приняли решение просто закрасить гранитную облицовку.