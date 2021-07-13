В кировских подземных переходах из-за вандалов закрасили старые граффити

На свежевыкрашенных стенах уже появилось приветствие города. Фото: admkirov.ru

В Кирове граффити в подземных переходах закрасили песочно-желтой краской. Одна радость: уже появляются новые. Многие недоумевали, зачем в принципе закрашивать гранитную облицовку, и ответ дали в управлении дорожно-парковой инфраструктуры.

Стены испортили вандалы - не только надписями (в большом количестве нецензурными), но и объявлениями (не совсем законными). Изначально краску планировалось смыть, но вскоре выяснилось, что полностью искоренить надписи не удастся: слишком большая площадь, толщина покрытия, разные материалы, использовавшиеся для вандализма... В общем, проще было закрасить вообще все, что рабочие и сделали.

Сейчас на свежевыкрашенных стенах уже появляются новые граффити: так, в подземном переходе у ЦУМа появилась надпись «Привет, Киров». А на улице Воровского закрасить толком так и не смогли: на стенах проступили контуры старых рисунков. Теперь в мэрии прорабатывают вопрос о привлечении художников к оформлению стен подземных переходов в рамках конкурсов и соцпроектов.