В кировских подземных переходах из-за вандалов закрасили старые граффити

На свежевыкрашенных стенах уже появилось приветствие города. Фото: admkirov.ru
В Кирове граффити в подземных переходах закрасили песочно-желтой краской. Одна радость: уже появляются новые. Многие недоумевали, зачем в принципе закрашивать гранитную облицовку, и ответ дали в управлении дорожно-парковой инфраструктуры.
Стены испортили вандалы - не только надписями (в большом количестве нецензурными), но и объявлениями (не совсем законными). Изначально краску планировалось смыть, но вскоре выяснилось, что полностью искоренить надписи не удастся: слишком большая площадь, толщина покрытия, разные материалы, использовавшиеся для вандализма... В общем, проще было закрасить вообще все, что рабочие и сделали.
Сейчас на свежевыкрашенных стенах уже появляются новые граффити: так, в подземном переходе у ЦУМа появилась надпись «Привет, Киров». А на улице Воровского закрасить толком так и не смогли: на стенах проступили контуры старых рисунков. Теперь в мэрии прорабатывают вопрос о привлечении художников к оформлению стен подземных переходов в рамках конкурсов и соцпроектов.
В переходе на Воровского старые рисунки видны из-под слоя новой краски.
Фото: Алексей Гмызин