За неделю в Кировской области скончались девять пациентов с COVID-19

Регион находится на 37 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Фото: Артем КИЛЬКИН

В федеральном оперативном штабе по противодействию коронавирусу рассказали еще о двух случаях смерти от COVID-19. Всего за неделю - с 12 по 18 июля - в госпиталях Кировской области скончались девять пациентов. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе умерли от инфекции 411 человек. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 18 июля 2021 года не предоставил.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0.85% (средний по России - 2.5%). Регион находится на 37 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кировской области выявили 121 новый случай заражения COVID-19. Читать