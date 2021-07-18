В Кировской области выявили 121 новый случай заражения COVID-19

На стационарном лечении находятся 3824 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 121 новый случай заражения коронавирусом с симптомами заболевания, сообщается в Telegram-канале социального блока регионального правительства «Поколение43».

- На стационарном лечении находятся 3824 человека. 159 пациентов с коронавирусом госпитализированы в отделении реанимации и интенсивной терапии, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ - говорится в сообщении.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7145 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4528 исследований на COVID-19. Из больниц выписано 673 человека. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 409.