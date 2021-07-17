В Кирове на водоемах установили таблички, запрещающие купаться

Такие таблички появились на запрещенных для отдыха водоемах города. Фото: admkirov.ru

Кировчан в очередной раз попросили купаться только в проверенных местах. И даже установили запрещающие таблички, по сообщению горадминистрации.

Так, аншлаги с надписью «Купаться запрещено» поставили на реке Быстрица в популярных у кировчан местах отдыха: в деревнях Башарово, Лисицины, Масленики, у прудов в поселках Костино и Сосновый. Такие же таблички появились и на других водоемах города в разных районах.

Отметим, что в текущем году только в Кирове с начала купального сезона утонули уже семь человек, среди них - трое детей. Основная причина - нарушение техники безопасности при отдыхе на воде. На днях мы писали, как распознать, что человек тонет, и способы избежания трагедии, подробнее - здесь.

В мэрии также напомнили, что вода в Вятке в районе городского пляжа не соответствует нормативам по микробиологическим показателям. Кировчанам советуют не плавать в реке, ограничившись отдыхом на берегу.