В Кировской области с начала лета утонули шесть детей: как предотвратить трагедию?

Стоит помнить: дети тонут совсем не так, как думают взрослые! Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала лета 2021 в Кировской области уже утонули шесть детей. Такие цифры сообщает региональное ГУ МЧС.

Спасатели отмечают, что дети тонут совсем не так, как думает большинство взрослых: не размахивают руками, не брызгают водой, не кричат о помощи. Если знать, как это выглядит со стороны, можно прийти на помощь вовремя.

КАК ВЕДЕТ СЕБЯ ТОНУЩИЙ ЧЕЛОВЕК

Утопающий не зовет на помощь - сначала ему надо сделать вдох, и он, выныривая, успевает сделать только это, прежде чем снова пойдет ко дну. Он не может размахивать руками, чтобы привлечь внимание - он рефлекторно вытягивает руки в стороны в попытках оттолкнуться от воды. Из-за инстинктивной реакции человек не может контролировать движения - то есть не в состоянии начать размахивать руками, постараться добраться до спасателей или снаряжения. И пока эти реакции действуют, тело остается в вертикальном положении - ноги не двигаются. В сумме у спасателей есть всего от 20 до 60 секунд, прежде чем человек полностью уйдет под воду.

Стоит отметить: если человек зовет на помощь и отчаянно размахивает руками - это вовсе не значит, что он вас разыгрывает. Это может быть приступ паники, который не всегда предшествует инстинктивной реакции и, как правило, длится очень недолго.

КАК РАСПОЗНАТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ТОНЕТ

Есть несколько признаков, на которые стоит опираться:

- голова в воде, рот у самой поверхности;

- голова запрокинута, рот открыт;

- глаза стеклянные, пустые, взгляд не фокусируется, либо они закрыты вовсе;

- человек держится в воде в вертикальном положении, не двигая ногами;

- частое и поверхностное дыхание, тонущий ртом пытается захватить воздух;

- пытается плыть в определенном направлении, но безуспешно, или перевернуться на спину;

- может показаться, что человек будто карабкается по веревочной лестнице.

Если вам кажется, что купающийся выглядит так, будто все нормально - не факт, что он в безопасности. Простейший тест - задайте вопрос: «У тебя все в порядке?». Если вам ответили хоть что-то - возможно, все нормально. Если в ответ на вопрос вы увидите пустой взгляд, помните: у вас есть не более полминуты, чтобы вытащить тонущего из воды.

Спасатели особо акцентируют внимание родителей: дети, играющие в воде, шумят. Если они перестали издавать громкие звуки - немедленно вытащите их из воды и узнайте, почему.