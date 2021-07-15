Остановил машину, уже теряя сознание: появились подробности ДТП с троллейбусом на Комсомольской

Кроме водителя, в аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/gibdd43

Появились подробности аварии с троллейбусом, который врезался в здание закусочной на улице Комсомольской. Напомним, это ДТП произошло сегодня, 15 июля.

Как пояснили в АТП, водитель начал терять сознание из-за жары. Железная кабина очень сильно нагревается в такую погоду, к тому же мужчина был в маске. Он успел остановить машину, но поставить ее на ручной тормоз уже не смог. В итоге машина въехала в фасад здания. Оборвавшиеся провода упали на два припаркованных рядом автомобиля.

Водителя госпитализировали после аварии. После проведения медосмотра он вернется к работе, если к тому не окажется противопоказаний.

Как сообщили в горадминистрации, других пострадавших в ДТП нет. В салоне находился только один пассажир - троллейбус на тот момент лишь начал рейс. От столкновения у машины разбилось заднее стекло, и его заменят, прежде чем вернуть транспорт на маршрут.