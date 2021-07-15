В Кирове троллейбус врезался в здание закусочной: водитель госпитализирован

По факту аварии сейчас проводят проверку. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове троллейбус въехал в здание закусочной. Как сообщает областная ГИБДД, у водителя возникли проблемы со здоровьем во время движения.

ДТП произошло сегодня, 15 июля, в 14.15. Троллейбус врезался в закусочную у дома №40 по улице Комсомольской. 45-летнему водителю, по информации ведомства, стало плохо во время поездки. Не исключено, что мужчина потерял сознание. В итоге его увезли в больницу.

Никто из пассажиров троллейбуса не пострадал в результате происшествия. А вот парочке припаркованных у дома машин не повезло: оборванные провода общественного транспорта повредили стоящие рядом «Пежо» и «Опель».

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники ГИБДД.