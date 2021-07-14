В Кирове продают одну из самых дорогих однокомнатных квартир в ПФО

Новостройка базируется на берегу Вятки. Фото: vk.com/kirov_ssk

Однокомнатная квартира в Кирове стоимостью 7,2 млн рублей вошла в ТОП-10 самых дорогих «однушек» в Приволжском федеральном округе, заняв пятое место. Соответствующий рейтинг подготовили эксперты ЦИАН.

Новостройка, в которой находится квартира, базируется на берегу реки Вятки вблизи Александровского сада - улица Казанская, 24. Застройщиком выступает АО «КССК», класс жилья - премиум .

- На пятом этаже обнаружен лот площадью 78,3 кв. м - самый крупный фигурант рейтинга, - отмечают эксперты ЦИАН.

Первое место в рейтинге заняла «однушка» в Нижнем Новгороде в ЖК Royal Landmark. За квартиру площадью более 72 кв. метров покупателям придется заплатить 18,1 млн рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за год цены на вторичное жилье в Кирове повысились на 16% и к концу второго квартала 2021 года составили 48 тысяч рублей за кв. метр. Читать