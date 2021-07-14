Житель Афанасьевского района, которого закрутили в рулон сена, скончался в больнице

Следственный комитет устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кирове скончался мужчина из Афанасьевского района, которого закрутили в рулон сена. Проводится проверка, сообщает областной Следственный комитет.

Напомним, жуткий случай произошел в колхозе села Георгиево 12 июля около 14 часов. 55-летний мужчина спал на поле в стоге сена во время его уборки. Тракторист не заметил отдыхающего, тот, судя по всему, также не услышал шума. Мужчина получил очень сильные травмы тела и головы; местные сообщали, что у пострадавшего «пробило легкое, лицо - в мясо, поломало ребра».

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Киров на вертолете санавиации. Как сообщает Следком, 13 июля мужчина скончался в больнице, несмотря на все усилия врачей. Сейчас по факту его гибели проводится доследственная проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства