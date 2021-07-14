В школах в Чистых прудах и Урванцево собрали по девять первых классов

Всех маленьких кировчан обещают обеспечить местами в первых классах школ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В первые классы кировских школ зачислили 7626 детей - по состоянию на 1 июля. Такие цифры приводит пресс-служба горадминистрации.

С 1 апреля по 30 июня в городе проходил первый этап приемной кампании. В этот срок заявления на зачисление подавали кировчане, проживающие на территории, закрепленной за школой. Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября, рассматриваться будут обращения родителей, которые предполагают обучение своих детей не по месту жительства.

По итогам комплектования дополнительные классы открылись в школах №25, 26 и 28. Свободные места для первоклассников есть в образовательных учреждениях №8, 22, 32, 39, 42, 54, 55 и 58. Кировчанам напоминают: отказать в зачислении ребенка в школу могут лишь в том случае, если в ней не хватает мест. Однако мэрия обещает уладить этот вопрос.

Что касается школ №25 и 26 в Чистых прудах и Урванцево, то ситуация там следующая: в первую из них подали 359 заявлений, сформировано 9 первых классов, в 8 из которых будут заниматься по 30 учеников, плюс класс коррекции из 13 учащихся. Первоклассников, которым не хватило мест в чистопрудненской школе, готовы принять в образовательных учреждениях №39 и 58, которые находятся в пешей и транспортной доступности, и которые всегда принимали учеников из Чистых прудов, пока там не появилось свое учебное заведение.

В школе в Урванцево же укомплектовали девять первых классов из 264 заявлений. Учащиеся 2-8 классов в итоге будут заниматься во вторую смену из-за такого количества детей.