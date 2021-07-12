Для первоклассников из Чистых прудов и Урванцево обещают найти места в школах

Вопрос комплектования первых классов находится на контроле администрации. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кировская мэрия обещает, что всем первоклассникам найдутся места в школах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Все началось с того, что кировчане начали негодовать в городских пабликах - мол, в нескольких школах недостаточно мест в первых классах. Позже информацию подтвердили в областном Заксобрании. Департамент образования заявляет, что сейчас такая ситуация наблюдается в двух кировских школах, №25 и 26, расположенных в Чистых прудах и Урванцево соответственно.

Как заявили в ведомстве, такая ситуация складывается в городе каждый год, разве что для разных школ. В данный конкретный момент проблему взяли на контроль в мэрии. При комплектовании классов задействуют сперва ресурсы самих образовательных учреждений, то есть могут переоборудовать другие помещения. Все возможные варианты обсуждаются.