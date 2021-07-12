В новой школе в Чистых прудах не хватает мест для первоклассников

Здание школы построено в рамках федерального проекта «Современная школа национального проекта «Образование». Фото: kirovreg.ru

Школа №25, открытая в микрорайоне Чистые пруды в 2020 году, не может вместить всех первоклассников. Об этом сообщается на сайте Законодательного собрания Кировской области.

- Школа была рассчитана на тысячу мест, сейчас в ней полторы тысячи учащихся, - пояснила заместитель председателя комитета по социальным вопросам ОЗС Светлана Шихова. - И этого недостаточно, более 100 первоклассников будут вынуждены ездить в школу, расположенную вдали от дома.

В администрации учебного заведения рассказали, что на данный момент поступило уже более 350 заявлений на поступление в первый класс, а вместить школа может лишь 241 ученика. Остальным родителям придется возить своих детей в другие школы за пределами района.

По данным застройщика, в микрорайоне проживает около 25 тысяч человек, из них более 8 тысяч детей. В настоящее время наиболее сложная ситуация в районе складывается с социальными учреждениями. По мнению депутата, единственный выход - строительство новой школы. В правительстве региона данный вопрос прорабатывают, но сроки начала строительства не называют.