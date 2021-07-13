Суд вынес обвинительный приговор в деле о смертельном ДТП в Юрьянском районе

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области завершилось рассмотрение уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла девятилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Юрьянского района о доказанности вины осужденного, признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с запретом заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года 6 месяцев, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, суд учел наличие смягчающих обстоятельств и заменил назначенное наказание на принудительные работы. Отметим, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, автомобильная авария произошла 25 декабря 2020 года на трассе «Вятка», вблизи деревни Подгорцы Юрьянского района. 53-летний мужчина за рулем фургона Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai. В салоне легкового автомобиля находилась семейная пара и трое их детей. От удара три пассажира получили травмы, а девятилетняя девочка погибла. Читать